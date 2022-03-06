شاهد .. لن تصدق كم تبلغ الثروة الهائلة والضخمة للفنان الكوميدي محمد هنيدي .. وهذه هى زوجتة الفاتنة الجمال !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ الثروة الهائلة والضخمة للفنان الكوميدي محمد هنيدي .. وهذه هى زوجتة الفاتنة الجمال !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

ولد في محافظة الجيزة في 12 فبراير 1965 ويبلغ الآن 55 عامًا وبدأ عملها في أدوار كوميدية صغيرة في السينما والمسرح ثم تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

أنه النجم الكبير والفنان الكوميدي الموهوب محمد هنيدي ، الذي نال حب الجمهور وشعر بأنه قريب منهم ، استطاع خلال مسيرته الفنية أن يحقق نجاحًا ملحوظًا وأصبح من أشهر نجوم الكوميديا من مصر.

وكانت بدايته الفنية عندما اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين ولعب دورًا صغيرًا في فيلم من اخراجة ثم حقق نجاحا ملحوظا من خلال مشاركته في فيلم " إسماعيلية رايح جاي" وقدم أول دور له ولعب دور البطولة في فيلم" صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان بداية صعوده إلى النجومية.

- زوجتة وأولادة

تزوج الفنان محمد هنيدي من زوجته السيدة عبير السري، منذ عام 1997 بعد أن شاهدها في إحدى المناسبات مع صديق وأعجب بها كثيرًا، وعلى الفور تزوج وأنجب 3 أولاد فاطمة وفريدة وأحمد.

تخرجت عبير من كلية السياحة والضيافة وهي ابنة رجل أعمال من أب سوري مصري وأم مصرية , و لا تحب الظهور في وسائل الإعلام، إذ لم تظهر إلا مرات قليلة جدًا.

في فرح نجل أحد رجال الأعمال ظهر الفنان محمد هنيدي برفقة زوجته وابنتيه ونجله في صورة عائلية يفضل الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي كل مرة تظهر زوجة الفنان محمد هنيدي ، تلفت الأنظار بجمالها وأناقتها وقلة مظهرها ، وينبهر الجمهور بالتشابه الواضح الذي يظهر بين الفنان محمد هنيدي وأولاده.

- ثروة محمد هنيدى

يعتبر الفنان محمد هنيدي من أكثر الفنانين المجتهدين في المجتمع الفني ويحاول دائمًا تقديم أي جديد دائمًا، حيث يمتلك أسلوبًا فريدًا في تقديم الكوميديا، وفقًا لبعض المواقع تقدر ثروة الفنان محمد هنيدي بنحو 45 مليون جنيه، ورغم ثروته لا يزال النجم يحافظ على البساطة والعفوية والتواضع الذي يتمتع به معجبيه