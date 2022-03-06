شاهد .. نانسي عجرم تصدم الكل وما فعلته مع أبنتها على المسرح وأمام الملايين لا يُصدق !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تصدم الكل وما فعلته مع أبنتها على المسرح وأمام الملايين لا يُصدق !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في أسطنبول بتركيا، ليلة أمس، وتألقت على المسرح بفستان أزرق أنيق، وقدمت عددا من أجمل أغانيها.

وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام للحفل، ظهرت فيه أيلا الابنة الكبرى لنانسي عجرم بين الجمهور، وحرصت نانسي عجرم على تقبيلها أمامهم أثناء أغنية “لون عيونك”.



و حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.