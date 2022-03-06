شاهد .. فنانة كوميدية شهيرة للغاية.. لن تصدق من هي شقيقة الفنان أحمد مكي بطل ’’الكبير أوي‘‘ .. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة كوميدية شهيرة للغاية.. لن تصدق من هي شقيقة الفنان أحمد مكي بطل ’’الكبير أوي‘‘ .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

استضافت الإعلامية نور يوسف، في وقت سابق الفنانة إيناس مكي، في برنامج «ميجا ستار»، وتحدثت الأخيرة عن جوانب عدة في حياتها الشخصية والفنية.

وتحدثت «مكي» خلال الحلقة عن سبب ابتعادها عن التمثيل عقب ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني)، وعودتها مرة أخرى لعالم الفن، من خلال شخصية «جولبهار هانم»، في مسلسل «سرايا حمدين»، ومشاركتها مع الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد في مسلسل «الواد سيد الشحات».

كما تطرق اللقاء حول مشاركة إيناس مكي في مسلسل «نصيبي وقسمتك... حكاية: ع الهادي يا زبادي»، وعن دورها في مسرحية «سحر الأحلام»، والتي يتم عرضها حالياً على مسرح البالون كما كشفت خلال حديثها عن أسرار خاصة عن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي ودعمهما المستمر لبعضهما وكيف أن كل منهما يشجع الآخر في طريقه الفني...