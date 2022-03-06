شاهد .. سألوا عادل إمام مين من ممثلي الكوميديا الجدد يضحكوك؟.. ولكن إجابة الزعيم كانت صادمة .. لن تتوقع من أختار ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا عادل إمام مين من ممثلي الكوميديا الجدد يضحكوك؟.. ولكن إجابة الزعيم كانت صادمة .. لن تتوقع من أختار ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

عادل إمام مليء بالكوميديا والضحك، والعديد من المشاهد الجادة والرومانسية أيضاً، لذلك فمن الصعب أن تجد نجماً بقيمة عادل إمام، الذي ظل في صدارة قائمة نجوم الكوميديا بالوطن العربي لسنوات طويلة، ومازال محتلاً لهذه المكانة.

ويأتي السؤال الأصعب: إذا كان الزعيم عادل إمام هو الذي يُضحك الملايين، فمن الذي يستطيع أنّ يضحكه؟ ومن الفنان الذي يعشقه عادل إمام ويشاهد أفلامه ويضحك عليها؟

وقال عادل إمام أن محمد سعد فنان ناجح وأحبه الجمهور، وأنا أيضاً أحبه، وعندما أشاهد أعماله أصاب بهستريا ضحك شديدة لا تنتهي ومن ضمن هذه الأفلام اللمبي واللي بالي بالك وبوحة.

ويقول الزعيم عادل إمام إن كل نجوم الكوميديا الشباب الموجودين على الساحة حالياً يملكون الموهبة الفنية، وأصبح لديهم قاعدة جماهيرية عريضة، وهذا دليل على النجاح، فعلى سبيل المثال محمد هنيدي استطاع بنجاحه بفيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية أن يرفع أجور النجوم حتى أصبحت بالملايين.

ولم نكن نسمع من قبل عن فنان يتقاضى الملايين في فيلم سينمائي إلا بعد ظهور هنيدي، لذلك فهنيدي يضحكني، وكذلك أحمد مكي في شخصية دبور والكبير، أما من نجوم الكوميديا الناشئين فأكد عادل إمام أنه يضحك على كوميديا الفنان "علي ربيع" و"محمد عبدالرحمن" أبطال تياترو مصر.