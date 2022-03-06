شاهد .. دعاء فاروق : شخص يكتشف أن زوجته بعلاقة مع شخص أخر عن طريق أطفاله.. وما حدث بالنهاية لن تستطيع تصديقه !

انت الان تتابع خبر دعاء فاروق : شخص يكتشف أن زوجته بعلاقة مع شخص أخر عن طريق أطفاله.. وما حدث بالنهاية لن تستطيع تصديقه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

روت الإعلامية دعاء فاروق قصة حقيقية من خلال برنامجها إسال مع دعاء عبر قناة النهار، حيث قالت أن هناك رجل أكتشف بعلاقة زوجته برجل أخر من خلال حديثة مع أولاده.

حيث وضحت الإعلامية أن الزوجة كانت تأخذ الاولاد معها وتضعهم في السيارة وتذهب للشقة المشبوهة وتبقى لعدة ساعات وأولادها في السيارة او المدرسة، وأن الأولاد أيضاً كانوا يشاهدوا والدتهم تتكلم عبر موبايلها في مكالمة فيديو وبلبس غير محتشم "قميص نوم" في وقت متأخر من الليل.

وأضافت أنه وبعد معرفة الزوج بهذا الأمور قال إنه لن يفضحها لأنها ام أولاده وأنه سوف يطلقها بهدوء وبدون مشاكل، لتعبر المذيعة حينها أن هذا الشخص محترم ومن عائلة محترمة لأنه تعامل مع الموقف بهذا الشكل.

وتابعت المذيعة حديثها باستغراب شديد انه وبعد أن تم الطلاق قامت الزوجة برفع دعاوي على زوجها في المحكمة وعلى لسان المذيعة "قنابل محاكم" ولم تحترم زوجها الذي طلقها ولم يفضحها وكانت طلبات الزوجة نفقة، وحضانة أطفال، وتجبر شديد على والد أولادها.

ليأتي رد الشيخ بعدها ان هذا الرجل طيب ولكنه ليس فطناً وأن ما فعله الزوج هو الصح ولكن كان المفترض على الزوج بعد أن علم بعلاقة زوجته المشبوهه أن يأخذ كل الاحتياطات القانونية اللازمة وكان الاحرى به قبل أن يطلق بأن يأخذ التزام من زوجته وتنازل عن حقوقها وتنازل أيضاً عن حضانة الأولاد ومن كافة الأمور المتعلقة بهذه المسائل.

وأضاف أنه وبرغم من أن الزوج سيأخذ حضانة الأطفال ولكن لا يحق له ان يمنع الأطفال عن أمهم حتى ولو كانت على حد وصفه "عاهرة".