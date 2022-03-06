شاهد .. هذه الطفلة كبرت وأصبحت من أشهر نجمات الوطن العربي وجمالها فائق ولا يقارن ! من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت وأصبحت من أشهر نجمات الوطن العربي وجمالها فائق ولا يقارن ! من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من طفولة الممثلة المصرية ​فاتن حمامة​، وتناقل الصورة عدد كبير من محبيها.

وعبر عدد كبير عن إعجابهم بها وبجمالها وملامحها الناعمة التي عرفها بها جمهورها.



الجدير ذكره أن فاتن حمامة بدأت مسيرتها الفنية بعمر تسع سنوات، حين قدمها المخرج محمد كريم في فيلم "​يوم سعيد​" عام 1940 أمام ​محمد عبد الوهاب​، لتنطلق بعدها بمشوارها الفني الذي امتد لعقود.



وحازت فاتن على عدة جوائز تقديرية عن مسيرتها الفنية الطويلة، منها وسام الأرز من لبنان، وسام الكفاءة الفكرية من المغرب، ميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر.