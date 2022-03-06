شاهد .. توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الكارثية والمرعبة تتحقق مجدداً وهذا ماحدث قبل أيام قليلة وأبكى الجميع !

انت الان تتابع خبر توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الكارثية والمرعبة تتحقق مجدداً وهذا ماحدث قبل أيام قليلة وأبكى الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

صدرت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بعض منصات التواصل الاجتماعي بعد تنبؤاتها بالحرب الروسية على أوكرانيا.

الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف تصدرت منصات التواصل بعد نشر فيديو لها مُنذ سنوات، تحدثت فيه عن حرب روسيا على أوكرانيا، وقالت إنها ترى استنفاراً أوكرانياً على الحدود.

وأضافت أنها ترى خوفاً عند بعض الدول من تطورات هذه الأزمة، التي تشهد تصعيداً خطيراً، وتابعت في تنبؤاتها التي نشرتها مُنذ عام 2015 وحتى 2021 أن العالم سيشهد أزمة كبيرة قد تقترب من حرب عالمية ثالثة.

وحذرت في تصريحاتها مع الإعلامي نيشان عبر قناة «الجديد» اللبنانية في توقعاتها لعام 2022، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التعرض لمحاولة اغتيال أو مؤامرة قد تُشكل خطراً على أمنه، وتمنت أن تبوء بالفشل.

وفي تعقيب لها قالت: "محاولة اغتيال لبوتين ستبوء بالفشل".