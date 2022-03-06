شاهد .. أنتشار صورة نادرة للفنانة الراحلة ’’رجاء الجداوي‘‘ ورسالتها منذ ٥١ عامًا أبكت كل محبيها ! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة للفنانة الراحلة ’’رجاء الجداوي‘‘ ورسالتها منذ ٥١ عامًا أبكت كل محبيها ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت ابنة المصرية القديرة الراحلة رجاء_الجداوي أميرة مختار صورةً نادرة لوالدتها التُقطت عام ١٩٧٠، أي قبل ٥١ عامًا.

رجاء الجميلة منذ شبابها، خطفت الأنظار وحصدت تفاعلًا كبيرًا بسبب صورتها أدناه.

رغم رحيلها إلا أنها لا تزال مُتابعة من الآلاف عبر حسابها الرسمي التي تديره الآن ابنتها أميرة.

الابنة الوفية لأمها والتي تذكرها دائمًا وتنشر يوميًا العديد من الصور النادرة لها، نشرت وثيقة كتبتها رجاء لرفاقها في السودان لا سيما رجل يُدعى حسن.

تابعت: (فأرجو أن تتذكرني دائمًا مع تمنياتي لك بالنجاح والسعادة دائمًا).

رجاء تُعد من أعظم النجمات في مصر وأكثرهنّ شهرةً، ويوم رحيلها أحزنت الملايين من عشاقها في مصر والشرق العربي بعدما قضى فيروس_كورونا اللعين على جسدها.

كتبت له: (حسن لقد كانت أيامًا سعيدة تلك التي أمضيتها معكم في السودان).