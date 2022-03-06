شاهد .. وفاة فنان مصري شهير في حادثة مؤلمة هزت الوسط الفني وأبكت كل المشاهير .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

توفي الإعلامي والممثل المصري ​إياد داوود​ عن عمر يناهز الـ 39 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبحسب المعلومات، فإن أسرة الراحل قررت تشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في مصر.

وإياد داوود تخرج من الجامعة الأميركية، ودرس المسرح والتمثيل، وقدم خلال مسيرتها أعمال مسرحية وصل عددها إلى الـ 15، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية" و"الثمن" و"فض اشتباك".

آخر أعماله كان مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي.

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