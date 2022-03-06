شاهد .. هل تخيلتم يوماً كم تبلغ ثروة الراقصة ’’فيفي عبده‘‘ ؟؟ .. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك كم يبلغ رصيدها في البنوك !

انت الان تتابع خبر هل تخيلتم يوماً كم تبلغ ثروة الراقصة ’’فيفي عبده‘‘ ؟؟ .. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك كم يبلغ رصيدها في البنوك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

عرفت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ بشكل كبير بفنها وأعمالها التي رسخت في أذهان كثر، وقد بلغت ثروة فيفي نسبة عالية قدرت بحوالي الـ 50 مليون دولار أميركي.

الجدير بالذكر أن فيفي تلفت الأنظار في كل مرة بنشرها فيديوهات مليئة بالفرح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كان آخرها مقطع فيديو جديد من إحدى الحفلات عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.



وأطلت فيفي كعادتها بغاية الأناقة والشياكة، وأظهر الفيديو الأجواء الحماسية خلال الحفل، حيث كانت فيفي تتمايل وترقص بين الجمهور الذين إقتربوا منها وألقوا السلام عليها.