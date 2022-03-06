أخبار اليمن : اشتباك بالأيدي بين عروسين

اشتباك بالأيدي بين عروسينتداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين في الهند خلال حفل زفافهما.

وتحول حفل الزفاف إلى شجار بين العروسين خلال ثوان معدودة بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى كان يحاول إطعامها إياها.

وانفعلت العروس بأن ردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، وهنا انفجر العريس غاضبا ليصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.*وكالات

