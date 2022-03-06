أخبار اليمن : موجة غبار واسعة تجتاح 5 محافظات يمنية

موجة غبار واسعة تجتاح 5 محافظات يمنية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، بتواجد موجة غبار واسعة الانتشار مصدرها وسط الجزيرة العربية عبر صحراء الربع الخالي.
وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تؤثر موجة الغبار خلال الـ 24 ساعة القادمة على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت و صعدة.
ومن المحتمل أن تؤثر كذلك على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبيا خاصةً على تلك المرتفعات الجبلية .
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن من الأجواء الباردة نسبياً ونصح بعدم التعرض المباشر للغبار .
كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية.
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