شاهد .. حكاية الممثلة الوحيدة التي تبرأ محمد صبحي من مشاهده معها ووجه لها كلمات قاسية ومؤلمة.. وهكذا علمته درساً في الأدب لن ينساة أبداً!

انت الان تتابع خبر حكاية الممثلة الوحيدة التي تبرأ محمد صبحي من مشاهده معها ووجه لها كلمات قاسية ومؤلمة.. وهكذا علمته درساً في الأدب لن ينساة أبداً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

في خلال لقاء سابق لها بأحد البرامج التلفزيونية، فوجئت الفنانة الراحلة هياتم، بسؤال عن تبرؤ الفنان محمد صبحي من العمل معها في فيلم "علي بيه مظهر والأربعين حرامي.

وقالت لها المذيعة راغدة شلهوب خلال الحلقة :"عندما تعرض الفنان الكوميدي محمد صبحي لهجوم شديد بسبب مشاهده معك في الفيلم أعلن تبرؤه منه مؤكداً أنه قدم مع هياتم فيلماً واحداً وكان بمثابة الغلطة التي شعر بالندم عليها".

أما رد هياتم فكان يحمل الكثير من اللباقة بحسب ما علق جمهورها في ذلك الوقت حيث قالت في هدوء شديد إنها من جانبها ليست نادمة على العمل مع صبحي لأنه فنان جميل ومحترم وأضافت :"بالعكس لقد سعدت بالتعامل معه حتى وإن كان هذا هو رأيه وبالمناسبة قدمت مع صبحي فيلمين وليس واحداً كما يقول. وفي المرتين شرفت بالعمل معه". وهو ما اعتبره البعض رداً قوياً منها ومهذباً رغم هجوم الفنان الكوميدي عليها بتصريحاته السابقة.