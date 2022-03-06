شاهد .. متصلة : حمايا معاه مفتاح الشقة وبيدخل في أي وقت ويعمل اللي فباله.. مبروك عطية يصدمها بهذا الرد المفاجئ!

انت الان تتابع خبر متصلة : حمايا معاه مفتاح الشقة وبيدخل في أي وقت ويعمل اللي فباله.. مبروك عطية يصدمها بهذا الرد المفاجئ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات، نصه: اتجوزت فى بيت عيلة وحمايا معاه نسخة من مفتاح شقتي بيدخل في أي وقت.. فما الحل؟.

وقال مبروك عطية، عبر بث مباشر له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هذه السؤال متكرر، ويسأله الكثير، وهذا الأمر مينفعش، مضيفًا: لو رجل بنى بيتا وأعان ولده على العفة وخصص له شقة، تمام، لكن ياخد نسخة من مفتاح الشقة.. بتاع ايه؟.

مبروك عطية: افرضي مخففة الهدوم وتابع مبروك عطية: قبل الزواج ممكن، وممكن يفتح على ابنه الشقة ويدخل يطمئن عليه أو أي أمر أخر، لكن بعد الزواج لأ، مضيفًا: أنتي كاتبه إنه بيدخل عليكي في أي وقت، طيب إزاي، افرضي مخففة الهدوم، أو لابسة ترينج، أو في الحمام، أو نايمة على راحتك على اعتبار إنه بيتك يعني، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وواصل مبروك عطية، قائلًا: دا عك، لا يجوز لك أن تحتفظ بنسخة من المفتاح، مضيفًا: البنت أو الست بتتجوز وتحمد الله إنه سترها وعفها، ييجي والد زوجها يدخل في أي وقت، هو داخل يعمل ايه، ويدخل من الأساس ليه، إذا أراد شيء يخبط على الباب.

خلي زوجك يجيب قفل من جوه واختتم مبروك عطية: خلي زوجك يجيب قفل من جوه واتركي حماكي يلعب بالمفتاح من بره ومتفتحيش إلا لما يخبط على الباب، لكن اخرجي وأنت محتشمة، ونحل الموضوع خالص.