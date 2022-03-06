شاهد .. ممثلات سرقن أزواج أعز صديقاتهن.. ما فعلته الفنانة منى زكي قبل زواجها من أحمد حلمي لم يكن متوقع وصدم كل الجمهور !

انت الان تتابع خبر ممثلات سرقن أزواج أعز صديقاتهن.. ما فعلته الفنانة منى زكي قبل زواجها من أحمد حلمي لم يكن متوقع وصدم كل الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

زيجات عديدة شهدها الوسط الفني بين أهل الفن، كان منها الغريب والمثير للجدل. ولكن ما يلفت النظر الاقتران بأزواج الزملاء والزميلات في الوسط الفني، إن كان في حالة الانفصال، أو في حال الزواج ما زال قائماً.

سنعرض لكم أشهر زيجات حصلت في هذا الإطار.

صفاء سلطان تتزوّج طليق رندة مرعشلي

ومن زيجات الوسط الفني التي لم تدم طويلاً زواج الفنانة صفاء سلطان من الفنان طارق مرعشلي، الذي لم يدم سوى بضعة أشهر، وتمّ هذا الزواج بعد فترة قصيرة من انفصال طارق والفنانة الراحلة رندة مرعشلي. ولم يأخذ هذا الزواج أي صدى، بل مرّ مرور الكرام، ربما لأن النجمة صفاء سلطان كانت في بداياتها. ورغم هذا، جمعت سلطان ومرعشلي ووالدة الفنان طارق مرعشلي الفنانة ناهد الحلبي صداقة مهنية ورقيّ في التعامل.

صباح تحطّم أسطورة سامية جمال

من أشهر الزيجات التي لاقت ضجة إعلامية كبيرة، وأثّرت على مسيرة الفنان الكبير رشدي أباظة زواجه من الفنانة صباح، التي تزوّجته رغم أنه كان مرتبطاً بالفنانة سامية جمال، الأمر الذي سبّب مشكلة للأسطورة صباح، فهي تزوّجت من أباظة بعد أن أقنعها بأنه قد انفصل عن سامية جمال، ولكن الواقع فاجأ صباح بعد مواجهة كانت بينها وبين ضرّتها سامية جمال، الأمر الذي جعلها تأخذ قرار الانفصال عن «دنجوان الشاشة العربية» رشدي أباظة آنذاك بعد فترة زواج لم تدم أكثر من شهر. ورغم انفصالها عنه، إلا أن هذا لم يشفع لأباظة عند سامية جمال، وبدورها أيضاً طلبت الطلاق، وانفصلت عنه.

منى زكي ومحمد الشقنقيري وأحمد حلمي

انفصلت الفنانة منى زكي عن الفنان محمد الشقنقيري بعدما كانت تجمعها به علاقة خطبة لتتزوج بعد ذلك من الفنان أحمد حلمي بينما تزوج هو من خارج الوسط الفني.

وخرجت منى بعد ذلك فى أحاديث صحافية لتؤكد أنها كانت فى عمر الـ16 عامًا، عندما تمت خطبتها للشقنقيري، وهو عمر لا يسمح بالاختيار والتفكير السليم، لأن الفتاة فى هذه السن لا تعى مثل هذه الأمور وأن “الزواج قسمة ونصيب”،عدها تزوّجت منى زكي من الممثل الكوميدى أحمد حلمي عام 2002.

داليا البحيري تتزوّج طليق سوسن بدر

من هذه الزيجات زواج الفنانة داليا البحيري من طليق الفنانة سوسن بدر الراحل فريد المرشدي، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، ونجل المنتجة ناهد فريد شوقي. وقد أثار هذا الزواج زوبعة إعلامية بسبب صغر سن فريد، والذي تزيده داليا بسنوات عديدة، ومن المعروف أن فريد المرشدي كان متزوّجاً من الفنانة سوسن بدر قبل ارتباطه بداليا البحيري، مما دفع بالبعض للانقلاب على البحيري ظناً منهم أنها تسبّبت في طلاقه من سوسن، لكنها نفت الأمر تماماً وقتها، وقالت: «لم أخطف زوج سوسن، وكل ما حدث أنني تعرّفت على فريد بعدما طلّقها بحوالي سنة كاملة، وذلك عندما كنت أقوم بتصوير مسلسل «صرخة أنثى»، وكان دائم الحضور في الاستوديو، وتمّ التعارف بيننا ومن ثم الانسجام والزواج. ولكلّ من لا يعلم أقول له إن علاقتي بالفنانة سوسن بدر جيدة، وأكنّ لها كل الحب، وعندما أصادفها في أي مكان لا يكون بيننا أي عتاب بل يجمعنا الاحترام، وفي النهاية كل شيء قسمة ونصيب».

ويعتبر زواج الفنانة سوسن بدر من الراحل فريد المرشدي من الزيجات الفاشلة للفنانة بدر، خاصة أنها أيضاً تزيده عمراً، وداليا البحيري لم تكن أكثر حظاً من بدر، فقد انفصلت عن الراحل أيضاً بعد خمس سنوات، وكان ثمرة هذا الزواج ابنة، ولم يطل الأمر طويلاً لتخرج داليا وتعلن طلاقها دون ذكر أسباب هذا الطلاق، بل اكتفت بالقول إنها لم تعد على وفاق معه، وهي تحترمه وهو والد ابنتها الوحيدة. يذكر أن الموت غيّب فريد المرشدي بحادث سير ليودّع الحياة، وهو بريعان شبابه.

ريم زينو تتزوّج طليق قمر خلف

تزوّجت الفنانة ريم زينو الفنان مهند قطيش الذي كان قد تزوّج من الفنانة قمر خلف ولديها ابنة منه اسمها جودي. وبدورها، تزوّجت الفنانة قمر خلف من الفنان الشاب مهيار خضور لتعيد تجربة الزواج للمرّة الثانية من فنان.

سوسن أرشيد تتزوّج من زوج يارا خليل

تزوّجت الفنانة السورية سوسن أرشيد الفنان مكسيم خليل بعد خلاف بينهما، وولّد هذا الخلاف حباً تكلّل بالزواج. ولم يكن زواج خليل من سوسن أرشيد هو الزواج الأول له، فقد كان متزوّجاً من الفنانة يارا خليل، ولديه ولد منها، ولم يقدم خليل على الزواج ثانية إلا بعد مدّة طويلة من انفصاله عن زوجته يارا. وبالمقابل لم يكن مكسيم خليل الزوج الأول لسوسن أرشيد، بل كانت متزوّجة من الفنان غزوان الصفدي، وبدورها أيضاً الفنانة يارا خليل طليقة الفنان مكسيم خليل تزوّجت من الفنان وسيم الرحبي، ولكن هذا الزواج لم يدم طويلاً أيضاً.

شيريهان تتزوّج من زوج إسعاد يونس



يعتبر زواج الفنانة شيريهان من أغرب زيجات الوسط الفني، فهي تزوّجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة الذي كان ولا يزال متزوّجاً من زميلتها الفنانة إسعاد يونس، وقد أثمر زواج شيريهان وعلاء الخواجة ابنتين. والغريب بالأمر أن شيريهان وإسعاد يونس صديقتان مقرّبتان، بل إن إسعاد وقفت إلى جانب شيريهان برحلتها العلاجية، وتحب ابنتي شيريهان وكأنهما ابنتاها، وهما مازالتا على ذمة نفس الرجل.

زواج زينة يكشف زواج أنغام بالسر من زوجها

لم تكن تعلم الفنانة زينة بأن زواجها من الفنان أحمد عز سراً سيكون أهم حدث في تاريخها الفني. فبعد حملها ونكران عز هذا الزواج، دخلت القضية المحاكم التي فضحت في ما بعد زواجاً سرياً كان بين الفنان أحمد عز والفنانة أنغام. الأمر الذي لم تعلّق عليه أنغام أبداً، بل اعتبرت الخبر وكأنه لم يكن. وبدورها استغلّت زينة هذا الأمر كورقة ضد عز في المحاكم.

نورمان أسعد تتزوّج من زوج مها المصري

الفنانة المعتزلة نورمان أسعد تزوّجت من المخرج الراحل عدنان ابراهيم الذي كان متزوّجاً من الفنانة مها المصري، ولديه منها ولدان ريم وطيف ابراهيم. هذا الزواج لم يدم طويلاً بل انتهى بعد الاتفاق على الانفصال، ولكن فجعت أسعد بوفاة طليقها بعد فترة قصيرة من الانفصال قتلاً.