شاهد .. لن تصدقوا ماذا فعلت النجمة ’ليلى علوي‘‘ من أجل دخول المجال الفني.. ولهذا السبب رفضت عرض بمليون دولار !!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ماذا فعلت النجمة ’ليلى علوي‘‘ من أجل دخول المجال الفني.. ولهذا السبب رفضت عرض بمليون دولار !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي خلال لقاءات تلفزيونية مختلفة عن تنازلات قدمتها من أجل دخولها المجال الفني.

في البدء كان دخول علوي المجال الفني بالغناء في الإذاعة مع أمها حين سمعها الفنان والإذاعي الكبير حسني منيب فدعاها إلى اختبار كي تكون أحد أطفال الإذاعة لأداء أغان ومسرحيات ومن هناك كانت بدايتها الفنية.

ويتعلّق تنازل الفنانة الحقيقي بأول فيلم قدمته وعلى غير ما هو متعارف فقد كان أول فيلم للفنانة المصرية الكبيرة هو فيلم أنا وابنتي والحب وكان ذلك عام 1974 حيث قبلت بمشاهد هامشية بسيطة في سبيل خلق مجال وفرصة لها في الوسط الفني.

وهناك العديد من الصفقات التي تتم مع الفنانات بشأن الاعتزال وارتداء الحجاب ومن ضمنهم الفنانة ليلى علوي والتي رفضت مليون دولار مقابل ذلك.

وذكرت ليلى، أنه خلال أحد الحوارات الصحفية تلقت عرضًا بمليون دولا مقابل الاعتزال وترك الفن وارتداء الحجاب، وأن الشخص الذي عرض عليها عرض رفض الكشف عن هويته لكنها رفضت هذا العرض مؤكدةً أن الفن هو الأهم بالنسبة لها وأنها مؤامؤة ضد الفن والفنانين.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي ولدت من أب مصري وأم يونانية، بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.