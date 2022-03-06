شاهد .. أول ظهور لوالدة الفنان الأردني ’’أدهم نابلسي‘‘ وجمالها لا يصدق وصدم كل الأردنيين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لوالدة الفنان الأردني ’’أدهم نابلسي‘‘ وجمالها لا يصدق وصدم كل الأردنيين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

تداولت صفحات لمحبّي النجم الأردني أدهم نابلسي صورة تجمعه بوالدته بمناسبة يوم الأم، وأرفقوها بكلمات أغنيته الجديدة التي أهداها الى أمه للتعبير عن حبه الكبير لها.

ولاحظ المتابعون الشبه الكبير بين أدهم ووالدته، مشيرين الى أنه ورث منها كامل ملامح وجهها ويكاد يكون نسخة طبق الأصل عنها.

وبهذه المناسبة، كتب أدهم ولحّن أغنية جديدة تحمل اسم "أمي"، وأهداها لأمه ولكل الأمهات، ونشرها عبر صفحته في "يوتيوب" في الساعات السابقة، وألقاها كقصيدة شعر باللغة العربية الفصحى، ونالت إعجاب محبيه.

ونشر أدهم أيضاً مقاطع من الأغنية على تطبيق "إنستغرام" وعلّق عليها: "هدية بسيطة لأمي وكل الأمهات. حفظ الله أمهاتكم ورحم من رحلن وتركن حبّاً كبيراً فينا".

وكان أدهم قد أصدر أغنية "خايف" وصوّرها على طريقة الفيديو كليب وحصلت على نِسبة مشاهدة عالية بعد فترة قصيرة من طرحها، وحققت نجاحاً لافتاً، وهي من كتابة وألحان وتوزيع أدهم نفسه.