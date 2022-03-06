شاهد .. أنكشاف السر الخطير والمخفي وراء خروج ميرفت أمين مطلقة ومطرودة من منزل النجم حسين فهمي.. ما حدث صدم الجميع ولم يصدقه أحد !

انت الان تتابع خبر أنكشاف السر الخطير والمخفي وراء خروج ميرفت أمين مطلقة ومطرودة من منزل النجم حسين فهمي.. ما حدث صدم الجميع ولم يصدقه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

وقع حسين فهمي في حب ميرفت أمين التي كانت تعد مثار إعجاب كل من يقترب منها، حيث أعجبت هي أيضا به، لكن وقفت أمام حبهما عقبة كبيرة، وهو أن الشاب الوسيم متزوج من السيدة “نادية محرم”، أم ابنيه محمود ونائلة.

وأثناء تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل"، أعلنا زواجهما، حتى أن مخرج الفيلم حلمي رفلة قام بتصوير مشهد الزفاف الذي كان ضمن مشاهد الفيلم بنفس فستان وبدلة العرس للزوجين ميرفت وحسين، لينتقلا بعد ذلك إلى شقة لميرفت أمين بالمهندسين كانت قد أعدتها سابقا.

يعد حسين فهمي وميرفت أمين أحد أشهر الثنائيات في السينما المصرية، فقد كونا ثنائيًا ناجحًا في أعمالهم الفنية المشتركة، ولفتا الأنظار إليهما من خلال قصة زواجهما وانفصالهما.

التقى حسين فهمي بميرفت أمين للمرة الأولى عام 1972 من خلال مشاركتهما في فيلم "رغبات ممنوعة"، ثم عملا معاً مرة للمرة الثانية عام 1974 في فيلم "الأخوة الأعداء"، وبدأت قصة حبهما أثناء عملهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، ولكن حال بينهما زواج حسين فهمي في ذلك الوقت من السيدة نادية محرم.

الحياة الزوجية لميرفت أمين وحسين فهمي

وبعد أن غلب الحب حسين فهمي وميرفت أمين، وقررا الزواج خلال تصوير فيلم مكالمة بعد منتصف الليل عام 1974.

استمر زواجهما 14 عاما، واكتملت سعادتهما بإنجاب ابنتهما منة الله التي تفرغت ميرفت أمين لرعايتها والاهتمام بها، لكنها أيضاً لم تخل من المشاحنات؛ فقد كان حسين فهمي يتهمها دائما بالانشغال عنه والاهتمام بعملها أكثر.

وانفصل حسين فهمي وميرفت أمين، بعد فيلمهما معا آسفة أرفض الطلاق، ليكون آخر المحطات الفنية بينهما أثناء الزواج.

وكانت السنوات الـ 14 في بدايتها غاية في الاستقرار والسعادة، فكانت ميرفت أمين تعود للمنزل للعناية بزوجها، أما حسين فهمي فكان يعشق التواجد بقربها هي وابنته.

طلاق ميرفت أمين وحسين فهمي

تغلبت المشاكل في آخر المطاف، وكثرت المشاحنات والخلافات، وفشلت توسطات الأصدقاء والمعارف للصلح بينهما ليتم الطلاق في نهاية الثمانينيات.

ورغم الطلاق استمرت علاقة الثنائي الطيبة، خاصة في ظل وجود ابنتهما منة حسين فهمي، التي لا تزال تجمع بينهما حتى هذه اللحظة