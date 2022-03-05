أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ21 غارة

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طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ21 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات عمران وحجة ومأرب وصعدة. طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ21 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات عمران وحجة ومأرب وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين مديرية حرف سفيان في عمران، و11 غارة مديرية حرض و3 غارات على مديرية حيران بحجة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على منطقة الأجاشر بمديرية كتاف، وغارة على مديرية شدا في صعدة، وغارة على مديرية الجوبة بمأرب.

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