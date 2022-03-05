أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري العامري

الامين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري العامريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ عبدالولي علي أحمد العامري - عضو اللجنة الدائمة المحلية - شـيخ مشايخ مخلاف الشعـر بمديرية النادرة محافظة إب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الـفقيد الشيخ/ فهمي عبدالولي علي أحمد العامري، واخوانه، وكافة آل العامري بمديرية النادرة محافظة إب، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

