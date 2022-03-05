أخبار اليمن : هيئة رئاسة مجلس النواب تدين تصعيد الحصار على اليمنيين

هيئة رئاسة مجلس النواب تدين تصعيد الحصار على اليمنيينجددت هيئة رئاسة مجلس النواب إدانتها لتصاعد حدة الحصار المفروض على الشعب اليمني وما يترتب عليه من تفاقم معاناة إنسانية للشعب اليمني نتيجة إمعان العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والدواء والغذاء.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم متابعها لتصعيد حدة الحصار على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً والآثار الكارثية المترتبة عليه، الأمر الذي يضاعف من معاناته في ظل انعدام تام للوقود بسبب تعنت دول العدوان بقيادة أمريكا واحتجازها للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والدواء والغذاء رغم حصولها على تصاريح أممية، وذلك إمعاناً في تجويع أبناء الشعب اليمني وزيادة معاناتهم.

وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لصلف وتعنت تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استمرار احتجاز سفن الوقود ما أدى ويؤدي إلى تعطيل مختلف الخدمات الإنسانية الضرورية للمواطنين ومنها الصحية، وكذا خدمات النقل والمياه والكهرباء دون مراعاة للجوانب القانونية والإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية.

وحمل البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية، كامل المسئولية القانونية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني.

وذكّرت تلك الهيئات والمنظمات بمعاناة الشعب اليمني نتيجة سياسة الكيل بمكيالين، وقالت :"في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من ثلاثين مليون يمني أكبر كارثة إنسانية في التاريخ منذ سبع سنوات، تحت وطأة العدوان والقصف والحصار، لم أن يحرك المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات ساكنا، ما يؤكد زيف ووهم ادعاءاته فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهي مواقف سيسجلها التاريخ في قائمة الخزي والعار والسقوط المدوي أخلاقياً وإنسانياً ".

كما حملت الهيئة المجتمع الدولي المسئولية الكاملة في محاسبة دول العدوان ومن يقف وراءها، والعمل على إيقاف هذا التعنت والصلف تجاه معاناة الشعب اليمني، والانتصار لمظلوميته كونه يتعرض لإبادة جماعية وحصار ظالم وتجويع وحرمان من ضروريات الحياة.

ولفتت إلى أن تشديد الحصار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومن ثم مضاعفة الأعباء على المواطنين.. مطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته في إيقاف العدوان وفتح كافة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وجددت الهيئة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بمراجعة حساباتهم بشأن مظلومية ومعاناة الشعب اليمني المنسي في إطار الالتزام بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.. مؤكدة حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ومواجهة المحتلين والغزاة.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب أبناء الشعب اليمني إلى النفير العام ودعم حملة "إعصار اليمن" للتحشيد والاستنفار في رفد الجبهات لمواجهة العدوان.

