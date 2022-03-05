أخبار اليمن : شهيد و9 جرحى في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة

شهيد و9 جرحى في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة
استشهد مواطن وأصيب 9 بينهم أفريقي، في قصف على صعدة، فيما واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة 7 مدنيين بينهم مهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه، كما أصيب مواطنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الطريق العام في مديرية شدا، وغارة على البقع في مديرية كتاف صعدة.
وأفاد المصدر بأن قوى العدوان ارتكبت 140 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس وأربع غارات لطيران حربي على الفازة بمديرية التحيتا.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجراحي و19 خرقاً بقصف مدفعي و93 خرقاً بالأعيرة النارية.
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