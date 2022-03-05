أخبار اليمن : «مايكروسوفت» تدخل على خط فرض عقوبات على روسيا

«مايكروسوفت» تدخل على خط فرض عقوبات على روسياقالت شركة مايكروسوفت، إنها ستعلق المبيعات الجديدة لمنتجاتها وخدماتها في روسيا لتصبح أحدث شركة غربية تنأى بنفسها عن موسكو بعد الحرب على أوكرانيا.

وقطعت العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك «آبل» و«Nike» ودل اتصالاتها مع روسيا حيث فرضت الدول الغربية عقوبات قوية على موسكو في أعقاب الهجوم.

وقالت شركة «آبل» يوم الثلاثاء، في بيان، إنها أوقفت مؤقتًا جميع مبيعات المنتجات في روسيا، و قامت شركة دل بخطوة مماثلة الأسبوع الماضي.

أعلن رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، أنَّه بالإضافة إلى تعليق المبيعات الجديدة، كانت عملاق التكنولوجيا توقف العديد من جوانب أعمالها في روسيا امتثالاً للعقوبات الغربية.

وتحركت شركات التكنولوجيا أيضًا في الأيام الأخيرة لتقييد وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة بما في ذلك قناة روسيا اليوم وسبوتنيك استجابة لطلبات الحكومات ودعوات لمنع انتشار الدعاية الروسية.

ووصفت روسيا عملياتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» لن تصل إلى احتلال الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت مايكروسوفت إنها أزالت تطبيقات روسيا اليوم للهواتف المحمولة من متجر تطبيقات ويندوز وحظرت الإعلانات على وسائل الإعلام التي ترعاها الدولة الروسية.

اتخذت شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك، وكذلك جوجل المالكة ليوتيوب - أيضًا - تدابير لتقييد وسائل الإعلام الحكومية الروسية من جني الأموال من الإعلانات على منصاتها.