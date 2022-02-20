التحالف العربي في اليمن يعلن تسجيل خسائر بشرية في صفوف الحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأحد، تدمير 9 آليات عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة باليمن.
وقال التحالف العربي إنه "نفذ 14 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية"، مبينا أن "الاستهدافات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثيين".
بدورها، نقلت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين عن مصدر أمني قوله إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بـ 26 غارة مديرية حرض شمالي محافظة حجة.
كما أشارت القناة إلى أن دفاعات الجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع فوق مدينة حرض.
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