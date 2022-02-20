اليمن: التحالف يدمر ورش ألغام الحوثى فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وجه التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، ضربات دقيقة على الأطراف الغربية للعاصمة صنعاء، فيما سارعت ميليشيا الحوثى إلى تطويق موقع الاستهداف وإغلاق المنطقة والطرق المؤدية إليها.





وحسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، كشفت مصادر موثوقة عن أن مقاتلات التحالف استهدفت أكبر مجمع لورش تصنيع الألغام الحوثية فى منطقة المساجد بمديرية بنى مطر، غربى صنعاء، ما تسبب فى أكبر انفجار تشهده العاصمة منذ الانقلاب.

وأشارت المصادر إلى أن ألسنة اللهب والدخان ظلت تتصاعد عدة ساعات من المجمع، فيما أغلقت الميليشيا المنطقة بالكامل، ومنعت المدنيين من الوصول إلى موقع الانفجار، بزعم أن الموقع كان مخصصًا لبقايا القذائف التى يطلقها التحالف على مواقعها العسكرية.

وذكرت المصادر، أن ورش الألغام تعد منطقة عسكرية منذ نحو 4 سنوات، وتتكون من عدد من المخازن ومبان محاطة بسور كبير.

كما قال شهود عيان إن سيارات الإسعاف شوهدت تتردد على المنطقة، وتتجه نحو صنعاء، فيما أكد آخرون أن أكثر من 50 مسلحًا وقياديًا قتلوا فى موقع الاستهداف.