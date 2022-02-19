اليمن: معارك ضارية بين الجيش اليمنى والحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (اليمن) الإخبارية اليوم السبت، أن القوات الحكومية، بإسناد من القبائل وتحالف دعم الشرعية، شنت عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها الميليشيات إلى الشرق من مديرية الجوبة جنوب المحافظة، وفق مصادر ميدانية، مضيفة أنه أعقبت الهجمات معارك ضارية بين الجانبين، تركز أغلبها فى جبهتى الردهة، وأم ريش على المحور الصحراوى، وسط سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات.

وفى الجبهات الغربية، فقد شهدت جبهتا الكسارة والمشجح بمديرية صرواح معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق مصادر ميدانية أخرى، تكبدت خلالها الميليشيات عددا من القتلى والجرحى، وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثى فى مأرب وحجة، مشيرا إلى تنفيذ 18 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.