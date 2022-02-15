اليمن يدعو لإدراج الحوثى فى قوائم الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جدد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الاريانى، مطالبة الجمهورية اليمنية، للمجتمع الدولى، ومجلس الأمن الدولى، بإدراج مليشيا الحوثى وقياداتها فى قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم فى المحاكم الدولية، باعتبارهم مجرمى حرب.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، الإريانى اليوم، فى مدينة مأرب، مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى الفريق الركن صغير بن عزيز.

وقال الإريانى "آن الأوان لتحرك المجتمع الدولى لدعم جهود الحكومة فى استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن، حيث الدولة هى الضامن الحقيقى لحياة كريمة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمى والدولى".

ودعا الاريانى، المغرر بهم فى مختلف الجبهات برمى السلاح وحقن دمائهم..موضحاً أن الهزائم المتكررة للمليشيا تؤكد أنها باتت فى الرمق الأخير، وأن هزيمتها ودحرها من كامل الخريطة اليمنية مسألة وقت بعد خسارة غالبية مقاتليها وانكشاف حقيقتها باعتبارها صنيعة إيرانية .. مذكرًا بالمبادرة التى أطلقتها المملكة العربية السعودية فى العام 2020 وتأييد الحكومة لإتاحة الفرصة لجهود السلام والدفع بخطوات بناء الثقة وإقامة الحجة على أعداء السلام، وما اعقبه من إعلان مبادرة السلام السعودية للوصول إلى حل سياسى والتأييد الدولى الذى حظيت به، وتهيئة الفرصة وتحفيز المليشيات على الانخراط فى جهود إحلال السلام، وقابلتها مليشيا الحوثى بمزيد من التصعيد بشكل سافر، وتكثيف هجماتها الإرهابية على المدنيين، واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فى السعودية والامارات، وقرصنة السفن التجارية وتهديد سلامة الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب، وارتفاع وتيرة انتهاكاتها فى فبراير 2021 إلى أربعة أضعاف بعد رفع الولايات المتحدة لها من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وتطرق الاريانى إلى تجاهل مليشيا الحوثى لكل التحذيرات من خطورة ناقلة النفط صافر والمخاطر البيئية والإنسانية والاقتصادية الكارثية المترتبة على تعطيل المليشيا للجهود المبذولة لاحتواء الكارثة بما فيها اتفاق تمكين فريق الأمم المتحدة من تقييم الوضع الفنى للناقلة.

وقال" إن المليشيا الحوثية اثبتت ان نهجها وعقيدتها قائم على القتل والدماء، ولا يمكن أن تكون شريكة فى بناء السلام، ولا خيار أمام اليمنيين إلا العمل على استعادة الدولة وانهاء الانقلاب بكل الطرق والوسائل الممكنة"..داعياً المنظمات الدولية للنظر بعين الانصاف وعدم التعامى عن جرائم مليشيا الحوثى الإرهابية، التى ترتقى إلى جرائم حرب..مذكراً بجرائمها ضد المدنيين فى المخيمات فى مأرب وتعز التى تعانى من الحصار.

وكشف الوزير الاريانى ،عن خطة متكاملة لتحرير بقية مديريات محافظة مأرب لتنعم بالأمن والاستقرار..شاكراً السلطة المحلية على إعادة الحياة لمديرية حريب التى عادت إليها الدولة بعد أن ذاقت ويلات المليشيات..مجدداً دعوته للقوى والمكونات السياسية والوطنية لإدراك حجم التحديات التى يواجهها اليمن، وخطورة المعركة التى نخوضها، وحثهم على المزيد من توحيد الصف ونبذ الفرقة والشتات، والاصطفاف تحت مظلة الشرعية الدستورية لصناعة الانتصار الذى يحفظ هوية اليمن وعزة وكرامة اليمنيين..مؤكداً ان اليمن يتسع للجميع، والتاريخ لن يرحم أحدا.

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز" أن الجيش اليمنى يخوض معركة مقدسة ضد الإرهاب الحوثى المدعوم من ايران"..مؤكداً ان الإعلام قوة مناضلة ومساندة للجيش والمقاومة، فى معركة الدفاع عن حريات اليمنيين ومعتقداتهم وعن الإنسانية كافة..لافتاً إلى أن المليشيا تحارب كل شيء جميل، وارهابها فاق كل إرهاب وفخخ البحر والجو والبر، وحتى عقول الشباب.

وأهاب بن عزيز، بجميع اليمنيين للوقوف مع الجيش والمقاومة فى معركة كل العرب..داعياً العالم إلى الوقوف مع الشرعية فى وجه فئة لا تعترف بالسلام ولا بالحياة..مؤكداً أن المليشيات الحوثية لن تنصاع للسلام إلا بالقوة..مجدداً التزام الجيش بكل القوانين والأعراف الدولية، والقانون الدولى والإنسانى.

وقال رئيس هيئة الاركان "ماضون لاستكمال تحرير مديريات مأرب وتعز والبيضاء والضالع ومختلف محافظات اليمن"..مبشراً اليمنيين بحسم المعركة والخلاص من المليشيات الحوثية..مؤكداً أن عملية تحرير اليمن السعيد ماضية، وانها نجحت فى تدمير إمكانيات المليشيا.