أخبار اليمن : التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد

التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريديواجه ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، مضيفه باريس سان جيرمان، الذي يعتبره الكثيرون أكثر فريق متكامل على الساحة حاليا والذي يضم في صفوفه نجم المستقبل، كيليان مبابي، والأسطورة ليونيل ميسي.

ويخوض الريال هذه المباراة، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف الفريق الباريسي والعاصمة الفرنسية، ويلعبها بكل سمعته وألقابه، مع نجمه كريم بنزيما الذي سيلحق بالمباراة، حتى لو شارك من على مقاعد البدلاء.

ويصل الريال للمباراة وهو مكتمل الصفوف تقريبا، بعد تعافي بنزيما من إصابته.

ورغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن بنزيما سيعود، لكن الخطة الاحتياطية تتضمن عدة خيارات، بداية من الاعتماد على الويلزي جاريث بيل الذي عاد بعد 168 يوما من الغياب أو اللعب بإيسكو كمهاجم وهمي، مرورا باللعب برأسي حربة صريحين مثل لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

بالنسبة إلى الجانب الفرنسي، فكل القوى مستعدة، بما فيها نيمار الذي قد يبدأ المباراة على الدكة بعد غياب استمر شهرين ونصف بسبب الإصابة.

الاسم الوحيد الذي سيغيب عن الفريق الباريسي هو سيرجيو راموس، القائد التاريخي لريال مدريد، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، لكن تعثرت مغامرته هناك بسبب كثرة الإصابات.

ويستعيد مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لاعبيه السنغاليين إدريسا جاي وعبدو ديالو اللذين توجا مؤخرا مع فريقهما بلقب كأس الأمم الإفريقية، وكذلك الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، اللذين كانا يعانيان من مشاكل بدنية، كحال الإسباني أندير هيريرا.

التشكيل المتوقع للفريقين:

باريس سان جيرمان: نافاس (أو دوناروما)، حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز، دانيلو (أو جاي)، باريديس، فيراتي، دي ماريا، ميسي، مبابي.

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، ماركو أسينسيو، فينيسيوس، بنزيما (أو بيل).

