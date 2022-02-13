اختطاف 5 موظفين أمميين على أيدي أفراد من القاعدة باليمن

قال مسؤولون يمنيون، السبت، إن من يعتقد أنهم عناصر من تنظيم القاعدة، خطفوا خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن.
وقال المسؤولون إن الموظفين خطفوا في محافظة أبين جنوبا، في وقت متأخر الجمعة، ونقلوا إلى مكان مجهول. وأضافوا أن بينهم أربعة يمنيين وأجنبيا.
وردا على سؤال حول عملية الاختطاف، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نحن على علم بهذه القضية، ولكن لأسباب واضحة لا نعلق". ولم يخض في التفاصيل.
وقال زعماء قبليون إنهم يتفاوضون مع الخاطفين لتأمين إطلاق سراح الموظفين. وأشاروا إلى أن الخاطفين طالبوا بفدية وإطلاق سراح بعض المتشددين لدى الحكومة اليمنية.
وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام.
وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي عمليات الاختطاف ووصفها بأنها "عملية إرهابية".
وأكدت الحكومة اليمنية أن الموظفين في إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة اختطفوا من قبل مسلحين مجهولين، مضيفة أنها تعمل على تأمين إطلاق سراحهم.
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