أخبار اليمن : 156خرقا بالحديدة.. شهيد و8 جرحى بنيران سعودية بصعدة

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156خرقا بالحديدة.. شهيد و8 جرحى بنيران سعودية بصعدة

استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرون بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة وتواصلت خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 156خرقا بالحديدة.. شهيد و8 جرحى بنيران سعودية بصعدةاستشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرون بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة وتواصلت خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان ارتكبت 156 خرقاً بينها استحداث تحصينات في حيس والجبلية وتحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية. ومن بين الخروقات تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس و35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 131 صاروخاً وقذيفة و105 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأفاد بأن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، و11 غارة على مديرية الجوبة، وغارتين على مديرية الوادي في محافظة مأرب.

(سبأ)



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