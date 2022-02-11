أخبار اليمن : الشيخ جابر يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز زجل

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الشيخ جابر يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز زجل

بعث الشيخ جابر غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للشيخ عبدالواسع عبدالقادر زجل عضو اللجنة الدائمة واخوانه وكافة ابناء مديرية التعزية في محافظة تعز في وفاة المغفور له اخيه الشيخ عبدالعزيز عبدالقادر زجل عضو المجلس المحلي بالمديرية والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. الشيخ جابر يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز زجلبعث الشيخ جابر غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للشيخ عبدالواسع عبدالقادر زجل عضو اللجنة الدائمة واخوانه وكافة ابناء مديرية التعزية في محافظة تعز في وفاة المغفور له اخيه الشيخ عبدالعزيز عبدالقادر زجل عضو المجلس المحلي بالمديرية والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وفي برقية العزاء عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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