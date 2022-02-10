اليمن يدين إطلاق الحوثيين مسيرة مفخخة تجاه مطار أبها

أعرب اليمن، عن إدانتها بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العاملين في المطار والمسافرين من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية - في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية - "إن هذه المحاولة العدائية الارهابية لاستهداف مطار مدني و المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني تعتبر جريمة حرب، وتؤكد على نهج المليشيا الإجرامي، وانتهاكهًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والارهابية التي تقوم بها مليشيات النظام الايراني في المنطقة، وان يقوم بتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة ارهابية".

وجدد البيان، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية..مشيدًا بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرة وتدميرها..متمنية الشفاء العاجل للمصابين.