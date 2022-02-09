أخبار اليمن : بشرى سارة .. شاحنات البنزين تصل صنعاء تباعاً

بشرى سارة .. شاحنات البنزين تصل صنعاء تباعاًقال المتحدث بإسم شركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل إن شاحنات نقل المشتقات النفطية ماتزال في طريقها من ميناء الحديدة إلى المحافظات والمناطق الحرة،

مشيرا إلى وصول الشاحنات تباعا مساء اليوم الاربعاء والبدء في التعبئة من المحطات من يوم غد الخميس 10 فبراير الجاري .

منوها إلى ان المحطات التي وصلت اليها المشتقات النفطية هي التي ستعمل يوم الخميس.

وبدأت يوم امس الثلاثاء عملية الضخ من سفينة البنزين الإسعافية ( سي أدور ) في مؤشر على إنفراجة مرتقبة في أزمة المشتقات النفطية.

ويوم الأحد الماضي أعلنت شركة النفط اليمنية ربط السفينة الإسعافية "سي ادور" المحملة بكمية ( 29,480 )طن من مادة ‎البنزين في ميناء الحديدة.

واعتبرت وقفات إحتجاجية في صنعاء أن استمرار تحا لف العد وان في القرصنة البحرية على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة جريمة بكل المقاييس ينبغي محاكمة مرتكبيهاً دولياً.

وحذر مشاركون في هذه الوقفات من تداعيات تلك الممارسات الإجرامية لدول تحا لف العد وان بحق اليمنيين التي أدت إلى اتساع دائرة المعاناة الإنسانية نتيجة حرمانهم من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها وفي مقدمتها الوقود والغذاء والدواء.

وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على دول العد وان للسماح بدخول سفن الوقود والقيام بدورها الطبيعي وغير المتحيز لمنع حدوث كارثة إنسانية وشيكة.

