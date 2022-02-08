أخبار اليمن : إنفراجة مرتقبة.. بدء تحميل 29 الف طن بنزين ونقلها لمحطات التعبئة

إنفراجة مرتقبة.. بدء تحميل 29 الف طن بنزين ونقلها لمحطات التعبئة
قال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إن عملية الضخ من سفينة البنزين الإسعافية ( سي أدور ) مستمرة حتى اللحظة (ظهر يوم الثلاثاء) في مؤشر على إنفراجة مرتقبة في أزمة المشتقات النفطية.
واشار المتوكل إلى بدء تحميل مادة البنزين على متن شاحنات النقل الى المحافظات والمناطق الحرة، منوهاً إلى أنه سيتم إنزال أسماء المحطات التي ستعمل بمشيئة الله في صفحات ومواقع الشركة الرسمية بعد تفريغ المواد في المحطات.
ويوم الأحد الماضي أعلنت شركة النفط اليمنية ربط السفينة الإسعافية "سي ادور" المحملة بكمية ( 29,480 )طن من مادة البنزين في ميناء الحديدة.
واعتبرت وقفات إحتجاجية في صنعاء أن استمرار تحا لف العد وان في القرصنة البحرية على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة جريمة بكل المقاييس ينبغي محاكمة مرتكبيهاً دولياً.
وحذر مشاركون في هذه الوقفات من تداعيات تلك الممارسات الإجرامية لدول تحا لف العد وان بحق اليمنيين التي أدت إلى اتساع دائرة المعاناة الإنسانية نتيجة حرمانهم من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها وفي مقدمتها الوقود والغذاء والدواء.
وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على دول العد وان للسماح بدخول سفن الوقود والقيام بدورها الطبيعي وغير المتحيز لمنع حدوث كارثة إنسانية وشيكة.
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