أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 4 غارات على صنعاء

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طيران العدوان يشن 4 غارات على صنعاء

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي ظهر اليوم غارات على العاصمة صنعاء. طيران العدوان يشن 4 غارات على صنعاءشن طيران العدوان السعودي الإماراتي ظهر اليوم غارات على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة الحفا بمديرية السبعين. وجدد المصدر استنكاره استهداف العدوان للمدنيين والأعيان المدنية، وقصف المنشآت الحيوية وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب المصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة جرائم العدوان والضغط على دول التحالف، باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.



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