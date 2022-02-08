أخبار اليمن : أجواء باردة على 7 محافظات يمنية

أجواء باردة على 7 محافظات يمنية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المحافظات الجبلية خلال ال24 ساعة المقبلة .
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع ان تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع .
فيما ستكون الأجواء باردة على مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة، غرب مأرب، الجوف وهضبة حضرموت، وباردة نسبياً في المناطق الصحراوية ، مع احتمال تلاشي ظاهرة الغبار واسع الانتشار.
ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات المذكورة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء شديدة البرودة .
وحث المزارعين ورعاة المواشي و النحالين الى حماية على حماية المحاصيل الزراعية و المواشي و المناحل من آثار البرودة الشديدة.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 04.6 ، ،ذمار : 05.0،صنعاء : 05.6،السدة : 07.6،سيئون : 10.2.
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