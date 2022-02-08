أخبار اليمن : الأمين العام يطمىن على صحة البرلماني عبده ردمان

الأمين العام يطمىن على صحة البرلماني عبده ردمانبتكليف من رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن بزيارة عضو اللجنة العامة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر عبده ردمان الذي يعاني من وعكة صحية .

وخلال الزيارة اطمأن الأمين العام على صحة القيادي المؤتمري عبده ردمان ناقلا إليه تحيات رئيس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بسرعة الشفاء والعودة لممارسة عمله الوطني والتنظيمي في اسرع وقت ممكن .

من جانبه عبر عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب عبده ردمان عن شكره لرئيس المؤتمر الشيخ صادق أبوراس والأمين العام على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية مؤكدا أن ذلك ليس بجديد عليهم .

رافق الأمين العام في زيارته عضو الأمانة العامة رئيس المركز الإعلامي عبدالملك الفهيدي وسكرتير رئيس المؤتمر فاهم الفضلي