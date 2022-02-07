أخبار اليمن : قصف سعودي على صعدة يوقع 5 ضحايا مدنيّين

قصف سعودي على صعدة يوقع 5 ضحايا مدنيّيناُستشهد وأصيب 5 مدنيين، اليوم، جراء قصف مدفعي وصاروخي للعدو السعودي على مديرية منبّه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني، أن العدو السعودي استهدف بقصف مدفعي منطقتي المفتح والرقو بمديرية منبّه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، بينهم مهاجر افريقي.

وأدان المصدر استمرار العدو السعودي في قصف المناطق المأهولة بالسكان، مرتكبا جرائم وحشية بحق المدنيين بشكل شبه يومي مع استمرار الصمت الدولي والأممي.