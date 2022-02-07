التحالف: تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بالجوف اليمنية

جدة - نرمين السيد - أفاد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، ليلة الأحد إلى الاثنين، بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية فى محافظة الجوف اليمنية، كما أعن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.





وأوضح التحالف أن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية. وكان التحالف قد أعلن، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض فى اليمن ضمن منطقة العمليات.

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