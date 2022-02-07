جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الجيش اليمنى عبده مجلى - فى تصريحات لقناة الإخبارية السعودية- الاقتراب من السيطرة الكاملة على مدينة حرض الواقعة بمحافظة الأحساء فى المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية". يأتى هذا فى ظل ضربات متتالية من طيران التحالف العربى، والتى تستهدف تجمعات للمليشيات، ما كبدها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى: نقترب من السيطرة الكاملة على مدينة حرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.