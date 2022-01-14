شاهد .. حفيدة ملياردير عماني تسرق الأنظار من هيفاء وهبي في حفل زفافها .. هل تشبهها لهذه الدرجة وتتفوق بجمالها ؟! (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر حفيدة ملياردير عماني تسرق الأنظار من هيفاء وهبي في حفل زفافها .. هل تشبهها لهذه الدرجة وتتفوق بجمالها ؟! (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 09:30 مساءً | (مايا) تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور للعروس العمانية نوف حفيدة الملياردير العماني سعود بهوان. وفي حفل زفافها، اعاد ذكريات حفل زفاف الفنانه هيفاء وهبي، وقارن المُتابعون بين إطلالتها وإطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من حفل زفافها من زوجها السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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