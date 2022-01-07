شاهد .. اتفرج أول صور لبنات الفنان اللبناني (وائل كفوري) .. خطفن القلوب بإطلالتهن الساحرة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر اتفرج أول صور لبنات الفنان اللبناني (وائل كفوري) .. خطفن القلوب بإطلالتهن الساحرة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لـ"ميلانا" و ميشيل بنات النجم ​اللبناني وائل كفوري​.

وقد انشغل البعض في تشبيه ميشيل كفوري لأهلها، فكثرت التعليقات الّتي أشارت إلى أن ميشيل لا تشبه والدتها أنجيلا بشارة في ملامح وجهها، بل ورثت تكاوين وجه والدها فيما شدّد آخرون على تطابق شكل الفكّ بين الإبنة ووالدها بالإضافة إلى نظرة العينين، ما جعلهم يعلّقون بأنها نسخة مُصغّرة عن وائل كفوري.

يذكر ان وائل كفوري رزق بابنته الأولى”ميشيل”عام 2014 ثم ابنته الثانية ميلانا عام 2016 وكان يرفض الكشف عن صور عائلته غير ان زوجته انجيلا بشارة قامت بنشر صور لهما بعد انفصالهما.

وحرصت أنجيلا على نشر صورة ابنتها بفستان بدت فيه كأميرات ديزني وهي تضع تاجاً على رأسها، عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق "إنستغرام"، احتفالاً بـ"الهالوين"... وتألقت ميلانا بشعرها الذهبي الطويل بعدما كبُرت وتغيرت ملامحها لتصبح نسخة من والدته. وتفاعل المتابعون مع الصورة التي تمّ تداولها على نطاق واسع، فيما أجمع الكل على جمال الطفلة وبراءتها.

يُذكر أن وائل كفوري كان يحرص على إبقاء عائلته بعيدة من وسائل الإعلام، إلا أن طليقته نشرت صوراً ومقاطع فيديو لابنتيهما مع إخفاء ملامحهما، لكنها سرعان ما نشرت صوراً للطفلتين أظهرت ملامحهما بوضوح في أكثر من مناسبة.