شاهد .. اصابته صدمة العمر بجريمة لاتغتفر ..مذيع شهير يضع كاميرات مراقبة سرية في غرفة نومه.. وفي الصباح أكتشف فضيحة زوجته التي لم يكن يتوقعها؟

انت الان تتابع خبر اصابته صدمة العمر بجريمة لاتغتفر ..مذيع شهير يضع كاميرات مراقبة سرية في غرفة نومه.. وفي الصباح أكتشف فضيحة زوجته التي لم يكن يتوقعها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

واقعة غريبة ومثيرة شهدتها منطقة النزهة، وهى اكتشاف مذيع لخيانة زوجته قدرا من خلال الكاميرات السرية التي ثبتها داخل غرفة النوم بغرض حل اللغز، والكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله التي يضعها بالدولاب.



بدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع " و.إ.س " 34 عاما ) ، مذيع ، تعرضه للعديد من وقائع السرقة، واختفاء الأموال التي يضعها بدولاب شقته، ولا يعرف من السارق،

فقام بتركيب كاميرات مراقبة بغرفة النوم، وقام بإخفائها في أماكن سرية، من أجل الكشف عن اللص الذي يستولى على أمواله.

وكانت المفاجأة له عندما قام بمشاهدة التسجيلات التي سجلتها الكاميرات، التي كان ينتظر أن يكتشف بها اللص الذي يقوم بسرقة أمواله باستمرار،

ولكن المفاجأة أنه قام باكتشاف خيانة زوجته له، وكانت الكاميرات قامت بستجيل علاقة غير شرعية بين زوجته ، وبين أحد الأشخاص .



وعلى الفور أسرع الزوج عقب مشاهدة التسجيلات، إلى قسم شرطة النزهة وقام بتحرير المحضر رقم 9688 ، ضد زوجته " س.ع.ع ،

وقام بتقديم الأسطوانة التي تحتوى على تسجيلات الكاميرا، وبالعرض على النيابة أمرت بطلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها ، وطلبت بإرفاق الأسطوانة بالأوراق.