شاهد .. هذا هو الرئيس الجديد لليمن.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تطلق تنبؤات مزلزلة: احتلال دولة عربية واحداث مرعبة في مصر ودول عربية أخرى والأسد يزف بشرى سارة - فيديو

انت الان تتابع خبر هذا هو الرئيس الجديد لليمن.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تطلق تنبؤات مزلزلة: احتلال دولة عربية واحداث مرعبة في مصر ودول عربية أخرى والأسد يزف بشرى سارة - فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبداللطيف، عبر شاشة "الجديد" ليلة رأس السنة الجديدة مطلقة توقّعات للعام 2022 في عدد من دول العالم.

وقالت العرافة اللبنانية الشهيرة، انه سيحدث انهيار اقتصادي في دول اروبية، وحدث مزلزل في مصر.

وفي ما يخص اليمن ، تنبأت بإنتهاء الحرب وبأنه سيتم تعيين رئيس الوزراء اليمني الأسبق محمد سالم باسندوة، رئيسا توافقيا لليمن، بدلا عن الرئيس الحالي المقيم في السعودية منذ عدة سنوات، عبدربه منصور هادي.

وزفت بشرى للبنانيين عامة وللعسكريين بصورة خاصة بإقرار رفع الرواتب والأجور في العام الجديد.

كما توقعت بأن يشهد الدولار قفزة جنونية ثانية. أمام الليرة اللبنانية (50 وما فوق) حتى تثبيت سعر الصرف بعد شهر 5 أو 6.

ومن توقعاتها في لبنان:

لبنان سيشهد إحباط محاولة إغتيال وحداداً في الطائفة المسيحية.

لبنان "رح يرجع يضوي بأيادٍ فرنسية".

سنسمع من جديد "شكراً قطر" ووجوه سياسية مألوفة ستغيب عن الساحة".

هنيبعل القذافي سيخرج قريباً من لبنان والرئيس نبيه برّي في قلب هذا الحدث بدور إيجابي.

وعن معركة رئاسة الجمهورية المقبلة أشارت إلى وجود إسمين لرئاسة الجمهورية هما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

تنبؤات اخرى:

كما أطلقت العرافة ليلى عبداللطيف العديد من التنبؤات في عدة دول حول العالم منها:

- بشرى سارة للسوريين من الرئيس السوري بشار الأسد.

- أجسام غريبة سريعة نراها تتجول في الهواء في إحدى الدول.

- هزة أرضية في مصر تصل ارتداداتها إلى الأراضي المحتلة تسبب حالة من الذعر.

وفي الفيديو التالي ستجدون بقية توقعات العرافة اللبنانية للعام الجديد 2022:

وبشأن ما تحمله سنة 2022 للنجوم في الوطن العربي كشفت العرافة ليالى عبداللطيف عن توقعاتها في هذا الجانب.

إليسا تطرح اغنية اجنبية:

وقالت ليلى في توقعاتها، أن اليسا ستطرح أغنية باللغة الأجنبية وتحقق نجاحًا كبيرًا وسيتم تداولها بأكثر دول العالم.

نانسي عجرم في فوازير رمضان:

أما نانسي عجرم فمن المتوقع أن نراها في عمل تليفزيوني من الأرجح أن يكون فوازير رمضان والتي ستنجح في تقديمه أيضاً.

فيروز تعود للغناء:

كما توقعت ليلى عبد اللطيف أن تعود فيروز للغناء من خلال مناسبة لبنانية وعربية كبيرة، وسيتم إطلاق خلال عام 2022 شارع باسم فيروز.

وائل كفوري في علاقة حب قوية:

أما عن وائل كفوري فقالت العرافة الشهيرة انه: "سيقع في قفص الغرام للمرة الثانية". بالإضافة إلى ديو مشترك بين وائل كفوري وإليسا.

اعتزال النجوم:

وتوقعت ليلى عبد اللطيف، إعتزال عدد من نجوم الفن العرب والذي سيتسبب بصدمة لجمهورهم وخاصة في مصر ولبنان.

نصيحة لكاظم الساهر:

كما نصحت العرافة ليلى عبد اللطيف في سياق تنبؤاتها وتوقعاتها الجديدة، كاظم الساهر أن يحذر ويهتم بصحته.

نقلة نوعية لمحمد رمضان:

أما عن محمد رمضان فقالت أنه سيحق نقلة نوعية من خلال مسلسل تليفزيوني سيحقق من خلاله نجاح كبير بالإضافة إلى إقامته جولة في عدد من الدول الأوروبية يحقق من خلالها نجاحات كبيرة.

يذكر أن العرافة ليلى عبداللطيف، سبف وان توقعت مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح؛ والإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، واحداث أخرى كثيرة، خلال السنوات الماضية، وصادفت بالفعل توقعاتها.

ليلى عبد اللطيف، من مواليد 17 يناير عام 1958 (العمر 63 سنة) وهي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية - مصرية. ولُقّبت، ب"سيّدة التوقعات".