شاهد .. علامات قيام الساعه تظهر في الاردن: رجل اردني يسمع أصوات عاليه مخيفة تخرج من قبر زوجته.. وعندما حضرت الشرطة وتم فتحه القبر كانت المفاجأة الصادمة؟

انت الان تتابع خبر علامات قيام الساعه تظهر في الاردن: رجل اردني يسمع أصوات عاليه مخيفة تخرج من قبر زوجته.. وعندما حضرت الشرطة وتم فتحه القبر كانت المفاجأة الصادمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداولت مواقع اخبارية عدة منها يمن فويس نشر قصة قيل انها لرجل اردني توفيت زوجته

وتفصيلا تقدم زوج أردني بطلب إلى الأجهزة الامنية الاردنية لنبش قبر زوجته بسبب شكوك راودته.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، بشأن الواقعة التي حدثت العام قبل الماضي فقد قامت الأجهزة الأمنية بفتح قبر سيدة توفيت قبل أيام ،

وذلك بعدما شك زوجها أنها على قيد الحياة، وذلك في لواء الرمثا، شمالي الأردن، حسب ما نقلت مواقع اردنية عن مصادر امنية.



هذا وقد فتح قبر السيدة المتوفاة، بإشراف الطب الشرعي، ومدعي عام الرمثا، بعد طلب زوجها الذي ادعى صدور صوت من القبر.



وكشف أنه بعد فحص السيدة، وقعت الصدمة للزوج وتبين أنها ميتة حقا، وأن الأصوات التي سمعها الزوج غير حقيقية..