شاهد .. صاروخ باليستي سعودي .. مودل آش تستعرض مفاتنها وخلفيتها بالاحمر المثير بطريقة ايحائية خادشة وتتعمد اثارة الشهوات. | اتفرج (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت بفستان أحمر. لإلتقاط الصورة، إذ إستعرضت مؤخرتها وهي جالسة، حتى أنها منعت المتابعين من التعليق على الصورة. الجدير بالذكر، أن آش كانت قد ردت على أحد متابعيها بعد أن إستفسرت الأخيرة عن خضوعها لعملية تكبير للصدر، بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي حيث كانت قد سألتها فتاة: . "كان صدرك صغير الحين كأنك أم عيال وترضع"، لتردّ عليها: "كل هذا غيرة، من جمالي وبروز مناطق الأنوثة بجسمي وبشكل طبيعي من دون عمليات، تموتين غيرة صح؟".

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