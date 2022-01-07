شاهد .. لن تصدق.. من هو والد الفنان المصري حسن الرداد.. زوج الفنانة ايمي سمير غانم.. فنان كوميدي شهير؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )
تعرّض الفنان حسن الرداد مؤخرا لثلاث فواجع متتالية، الأولى وفاة والدته بعد صراع مع المرض، والتي كان متعلّقاً بها كثيراً، والثانية وفاة حميه الفنان الكبير سمير غانم، والثالثة وفاة حماته دلال عبد العزيز.
وحسن الرداد ممثل مصري ولد في دمياط (2 يناير 1984)، وهو خريج كلية التجارة، جامعة القاهرة وخريج معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل. شارك في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني وأهمها مسلسل الجماعة، الدالي.
وكان الفنان حسن الرداد أحيا قبل أسابيع ذكرى والده الراحل نبيل الرداد، ونشر في الذكرى الـ17 لرحيله، صور نادرة لوالده على حسابه بانستقرام، ووجه إليه رسالة مؤثرة.
يُذكر أن حسن الرداد شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، على شبكة قنوات mbc.
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