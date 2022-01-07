شاهد .. الفنانة (مها أبو عوف) تكشف عن معجزة كبيرة حصلت معها بعد 15 عاماً من المعاناة .. لن تتخيلها!. ا

انت الان تتابع خبر الفنانة (مها أبو عوف) تكشف عن معجزة كبيرة حصلت معها بعد 15 عاماً من المعاناة .. لن تتخيلها!. ا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية، مها أبو عوف، أرملة الفنان الراحل عمر خورشيد، عن معجزة تحققت لها بعد 15 عاما من المعاناة.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إنها أنجبت نجلها الوحيد بعد أن ظلت تسعى للإنجاب لمدة 15 عاما، وفقدت الأمل نهائيا في تحقيق أملها.

وأشارت مها أبو عوف إلى أنها سافرت إلى إيطاليا وفرنسا وسويسرا للحصول على فرصة أفضل في قدرتها على الإنجاب، وأنها لجأت إلى "أطفال الأنابيب" لكن دون جدوى، كما أن الأطباء في أمريكا طلبوا منها نسيان أن تحقق حلمها ونصحوها بتبني طفل في المقابل.

وتابعت أرملة الفنان الراحل عمر خورشيد، أنه بعد عودتها من أمريكا إلى مصر رفضت إزالة الرحم، وفكرت في تبني أطفال من البوسنة والهرسك.

وأردفت أنه في إحدى مشاركاتها في حفلات فرقة "الفور إم" الغنائية شعرت بآلام في بطنها، ونصحها شقيقها الفنان الراحل، عزت أبو عوف، بالتوجه للمستشفى، وهناك يكتشف الأطباء مفاجأة أنها حامل، لتنهار وتبكي من شدة الفرح.

وأوضحت الفنانة مها أبو عوف، أنه من شدة تأثرها وفرحها بخبر حملها غادرت المستشفى دون أبناء شقيقتها.

يشار إلى أن مها أبو عوف هي الزوجة الأخيرة لعازف الغيتار المصري الراحل، عمر خورشيد، الذي توفي قبل 40 عاما إثر حادثة سيارة.

وصرحت أبو عوف لبرنامج "صاحبة السعادة" أن "زواجها من عمر خورشيد حدث فجأة"، مؤكدة أنها "عاشت في عزلة تامة بعد وفاته وأن شقيقها عزت أبو عوف هو من أخرجها من هذه العزلة".

وأضافت أنها "لم تفكر في الميراث بعد رحيل زوجها، ولم تهتم لذلك ولكنها وجدت نفسها بحكم قضائي حصلت على جزء من ممتلكاته من خلال إعلان الوراثة باعتبارها الزوجة الأخيرة له"، ونفت الدخول في صراع من أجل الحصول على 20 مليون جنيه من ميراث عمر خورشيد.

وكشفت مها أبو عوف سرا حدث قبل وفاة زوجها، قائلة إنها "لم تحصل على الطلاق من الفنان الراحل، ولكنه كان ينوي الانفصال عنها قبل أن يغيبه الموت".