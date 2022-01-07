شاهد .. تفاصيل مؤلمة للغاية .. فاجعة حقيقية تصيب الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.. وسط حزن الجمهور اللبناني؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )
تعرضت الفنانة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم لمصير تسبب في حزن كل جماهيرها ، بعدما أثار الإعلامي اللبناني إيلي باسيل الجدل حول إنفصال الفنانة عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد سنوات طويلة من الزواج.
وأحدث إيلي بلبلة واسعة في صفوف المتابعين، بعد نشره صورة الثنائي مع تعليق مثير للجدل حول إمكانية طلاقهما، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق..
أكيد هنوصل لإتفاق.. لو مش عشانا في حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".وعبّر الجمهور عن صدمته بعد هذه المعلومة، فالمعروف عن الزوجين تفاهمها وعلاقتهما المميزة.
وحتى الآن لا يوجد أي معلومات أكيدة عن الموضوع فالجمهور بإنتظار توضيح من نانسي أو زوجها والتأكيد إن كان الأمر صحيحًا أم لا.
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