شاهد .. تفاصيل صادمة للغاية .. (عادل إمام لا يحترم المهنة ولا يقدر زميلاته.) .. آثار الحكيم رفضت العمل مع الزعيم وهاجمته لهذا السبب!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة للغاية .. (عادل إمام لا يحترم المهنة ولا يقدر زميلاته.) .. آثار الحكيم رفضت العمل مع الزعيم وهاجمته لهذا السبب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة أثار الحكيم اكتشفها الفنان سمير غانم، وقدمها كوجه جديد للمخرج رياض العريان، نالت شهرة وأسعه في فترة أواخر السبعينات.

قام المخرج رياض العريان بكتابة عقد احتكار لمدة خمس سنوات واسند البطولة لها من خلال شاشة التلفزيون في مسلسل بلا عتاب بطولة الفنان الراحل يوسف شعبان لتنطلق بعدها نحو عالم السينما كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم الملاعيين عام 1979.

تزوجت الفنانة أثار الحكيم مرتين المرة الأولي من المحامي مجدي جودت عام 1987 وأنجبت منه 3 أولاد عمر وعلى وعبد الرحمن وبعد عده سنوات قام زوجها بتطليقها غيابيا وقام بضم الأبناء لحضانته لمدة سنتين.

وبعد زواجه عاد أولادها إلى حضنها مجددا الزيجة الثانية كانت من الإعلامي ياسر كمال خليل وكان علاقة طيبة بأولادها بعد زواجها قام الأب مره أخري بضم أولاده إليه وقام بحرمانها من رؤيتهم بعدها أتحلت الخلافات بينهما.

اعتزلت الفنانة أثار الحكيم الن في بداية 2005 لكنها خرجت عده مرات لتدلي بتصريحات خلفت العداء بينها وبين زملائها انتقدت الفنانة أثار الحكيم عادل أمام بعد تصريحه أنه لا يقبل أن تعمل أبنته في الفن وتقبيل الرجال.

واتهمت أثار الزعيم بأنه لا يحترم المهنة ولا يحترم زميلاته وذكرت أثار قائلة عندما عملت معه في فيلم النمر والأنثي رفضت تقبيله وصممت أن يؤخذ المشهد بطريقة تخدع المشهد وتوحي بحدوث قبله.

وأتصفت الفنانة أثار الحكيم بالبخل الشديد حيث ذكر أحد أصدقائها أنه في إحدي المرات وقعت مشادة بينها وبين فريق إنتاج الإعلامي مجدي الجلاد بسبب 500 جنية وكان برنامج لا تراجع ولا استسلام وحصلت أثار على 15 ألف جنية المبلغ المتفق عليه لكنها طلبت 500 زيادة وهددت أذا لم تحصل عليهم لن تصور الحلقة.